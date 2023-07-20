《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市委書記陳吉寧昨日下午會見了香港

嘉里控股董事長郭孔華一行。陳吉寧表示，歡迎嘉里進一步加大在滬投資布局力度，積極參與新

城和重大功能基礎設施建設，在數字化綠色化轉型上不斷探索新技術、新模式，在助力國際消費

中心城市建設過程中打造更多具有示範性、引領性、帶動性的項目。

郭孔華表示，將持續深耕上海，在城市更新、消費升級等方面大力拓展新的合作空間，為上

海推動高質量發展、創造高品質生活作出更大貢獻。

