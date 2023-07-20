《經濟通通訊社２０日專訊》外媒昨日（１９日）報道各保險公司近日收到監管窗口指導，

要求在７月底前下架預定利率高於３％的人身險產品，這一消息亦經內地官媒確認。《上海證券

報》指出，經窗口指導之後，人身險新產品預定利率將從８月起普遍下調，其中，普通型、分紅

型人身險產品的預定利率上限分別調整為３％、２﹒５％，萬能險最低保證利率不能高於２％。

有關消息引發外界對固定收益類產品集體降息的預期，甚至有分析指是為政策降息鋪路。不

過官媒指出，由於資本市場表現不佳，保險行業資金運用的綜合投資收益率低於２％，而不少險

企為了實現短期銷售目標，仍然維持４％至５％的產品結算利率，導致保險產品利率倒掛問題顯

著，進一步提升了長期利差損風險，降低預定利率是最直接的解決辦法。

綜合過往報道，原銀保監曾於今年３月組織多家險企召開座談會，摸底人身險行業負債成本

情況，翌月監管部門作出窗口指導，要求保險公司控制利差損，新開發的產品定價利率從

３﹒５％降到３﹒０％。險企由上一次窗口指導至今已有３個多月時間準備新產品，內媒引述業

內人士預計，８月上線銷售新產品不成問題。（ｅｙ、ｌｃ）

