《經濟通通訊社２０日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和

數據統計顯示，２０２３年６月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五

大最活躍貨幣的位置，佔比２﹒７７％，去年同期為２﹒１７％。５月的佔比為２﹒５４％。與

５月相比，人民幣支付金額總體增加了１２％，同時所有貨幣支付金額總體增加了２﹒５％。

ＳＷＩＦＴ數據還顯示，今年６月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日

元分別以４２﹒０２％、３１﹒２５％、６﹒８８％和３﹒３６％的佔比位居前四位。此外，以

歐元區以外的國際支付作為統計口徑，當月人民幣位列第六，佔比１﹒６６％。



＊６月美元交易使用量有所下降，但仍位居第一＊



６月份美元交易使用量由前月的４２﹒６０％，向下降至４２﹒０２％的水準，位居第一。

６月份歐元使用量由前月的３１﹒７０％，向下降至３１﹒２５％；英鎊使用比重由前月的

６﹒４７％，向上升至６﹒８８％的水準；日圓６月份為３﹒３６％，前月為３﹒１１％；瑞郎

６月份為０﹒９７％，前月同為０﹒９７％；加幣６月份為２﹒２４％，前月為２﹒１２％；澳

幣６月份為１﹒４７％，前月為１﹒４３％。（ｊｔ）

