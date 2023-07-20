《經濟通通訊社２０日專訊》中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》

。《意見》圍繞６個方面，部署重點任務，提出要優化民營經濟發展環境，依法保護民企產權和

企業家權益，加大對民營經濟政策支持力度，完善融資支持政策制度，支持民營企業參與國家重

大戰略。

《意見》公布後，騰訊（００７００）董事會主席馬化騰１９日晚間在央視網發表《努力在

高質量發展中展現更大作為》文章迅速回應。馬化騰在文中稱，中央印發的《意見》，對於民營

企業堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，具有重要的激勵和指導作用。《意見》對互聯網行業提出

全面戰略要求，為平台經濟指明發展方向，增添了持續開拓的決心和動力。



＊落實民企要求「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」＊



馬化騰在文中稱，近兩年來，在疫情和其他國際國內環境變化的影響下，一些民營企業遇到

較大困難和挑戰，發展預期受到一定影響。《意見》對企業關切的營商環境、政策支持、監管導

向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出了制度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用

生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措

，堅定了民營企業做優做強的信心。



＊騰訊將堅守「連接器」「工具箱」「小助手」的角色定位＊



馬化騰表示，「開放、創新、賦能」的要求，錨定了平台企業高質量發展的目標。騰訊將圍

繞這些戰略方向聚焦發展力量，堅守「連接器」「工具箱」「小助手」的角色定位，推動消費互

聯網業務為擴大內需不斷輸出新動能，強化產業互聯網業務在現代化產業體系建設中的創新深度

，並以「數字工匠精神」堅持不懈地增強海外業務競爭力。

騰訊將不斷加大自主創新力度，深度參與「數實融合」，努力發揮互聯網行業領軍企業的帶

動作用，在促進成長、推動創新、創造就業、國際競爭中展現更大作為。（ｊｔ）

