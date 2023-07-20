《經濟通通訊社２０日專訊》富力（０２７７７）聯合創始人張力承認賄賂美國三藩市負責

管理建築的官員，以獲得建築項目的批文，張力與美國檢察官達成的協議，不會面臨刑事檢控。

張力代表律師指，張力已返回中國，根據與美國政府達成的協議，控罰將被取消。

檢察官在聲明中表示，現年７０歲的張力於２０２１年被美國指控，去年在英國被補，６個

月後，他同意被引渡美國。張力的案件涉及多個城市及聯邦機構的大型公共貪污醜聞，共１４人

被檢控，包括美國三藩市公共工程部門首長級官員。張力被指以食物、飲料、豪華住宿和交通服

務，賄賂公共工程總監Ｍｏｈａｍｍｅｄ Ｎｕｒｕ，作為交換，Ｍｏｈａｍｍｅｄ Ｎｕｒｕ

給予張力及其公司優厚待遇，以及批准在三藩市發展綜合用途項目。Ｍｏｈａｍｍｅｄ

Ｎｕｒｕ承認以權謀私，被判監７年。

法院文件指，如果張力所有延遲起訴條件得到滿足，包括支付賠償金，案件３年後將會取消

，如果被定罪，最高刑罰是監禁２０年。



＊富力遭供應商申破產，債券及貸款均違約＊



據企查查顯示，廣州富力地產股份有限公司在７月１２日，被廣州市廣豐混凝土有限公司、

廣東祥正商貿有限公司申請破產重整，經辦法院為廣東省廣州市中級人民法院。公司在２０２１

年底已經出現債務違約的情況，部分銀行貸款和其他貸款亦處於違約狀態，惠譽今年４月確認富

力地產及其子公司香港富力的長期外幣發行人違約評級為「ＲＤ」，即限制性違約。

陷入債務違約的富力地產亦被指涉及大灣區地產騙局，將不可用作住宅用途的寫字樓項目包

裝成住宅出售，涉事業主連月尋找方法維權無果，近日將矛頭指向曾為有關項目站台的藝人，包

括麥玲玲及郭晉安等，以爭取更多注意力。（ｊｔ）

