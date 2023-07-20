《經濟通通訊社２０日專訊》２０２３快手快聘年度峰會今日在蘇州召開，快手快聘業務
負責人劉逍宣布，快手將投入１０００億流量，扶持１０００個年簡歷量在１０萬以上的商家，
拓展２００萬個新崗位，助力３億（人次）老鐵找工作。
在２０２２年，快手快聘為線上招聘行業帶來１４％的新增量，劉逍表示，面向未來，快手
快聘希望通過數字技術推動行業進化，促進高質量充分就業。
港股快手（０１０２４）目前跌０﹒７８％。（ｃｔ）
20/07/2023 14:04
《中國要聞》快手快聘將投入１０００億流量，助力３億人次找工作
《經濟通通訊社２０日專訊》２０２３快手快聘年度峰會今日在蘇州召開，快手快聘業務
負責人劉逍宣布，快手將投入１０００億流量，扶持１０００個年簡歷量在１０萬以上的商家，
拓展２００萬個新崗位，助力３億（人次）老鐵找工作。
在２０２２年，快手快聘為線上招聘行業帶來１４％的新增量，劉逍表示，面向未來，快手
快聘希望通過數字技術推動行業進化，促進高質量充分就業。
港股快手（０１０２４）目前跌０﹒７８％。（ｃｔ）
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