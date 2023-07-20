《經濟通通訊社２０日專訊》中國７月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為３﹒５５％，

五年期以上ＬＰＲ為４﹒２％，雙雙維持不變，由於人行並未於周一（１６日）續作中期借貸便

利（ＭＬＦ）時下調利率，所以ＬＰＲ按兵不動符合預期。

官方再出重磅文件支持民企，加上人行掏出工具穩匯率，滬深股市今早窄幅高開，上證綜合

指數（滬綜指）高開０﹒１％，報３２０１﹒９１點，深成指高開０﹒１４％，白酒股造好，通

信設備股走低。

中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，再度把支持民企的調門拉高

。意見重點之一在於對「大到不能倒」的風險企業發出訊號，國家將對陷入財務困境但有挽救價

值企業積極適用破產重整、和解程序，並將推動民營企業債券融資專項支持計劃擴大覆蓋面，支

持符合條件的民營企業上市融資和再融資。

離岸人民幣匯價隔晚急跌，人民銀行及國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審

慎調節參數從１﹒２５上調至１﹒５，即日實施。消息一出，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）快速

反彈，人民幣中間價今報７﹒１４６６，較上個交易日升２０點子，止三連跌。

外媒昨日報道各保險公司近日收到監管窗口指導，要求在７月底前下架預定利率高於３％的

人身險產品，這一消息亦經內地官媒確認。《上海證券報》指出，經窗口指導之後，人身險新產

品預定利率將從８月起普遍下調，其中，普通型、分紅型人身險產品的預定利率上限分別調整為

３％、２﹒５％，萬能險最低保證利率不能高於２％。（ｅｙ）

