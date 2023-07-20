  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/07/2023 11:34

《Ａ股行情》滬指半日倒跌０﹒３３％科技股挫，陸股通見資金流入

　　《經濟通通訊社２０日專訊》７月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）按兵不動符合預期，而官方
再出重磅文件支持民企，加上人行掏出工具穩匯率，滬深股市今早窄幅高開。然而政策利好並沒
有刺激疲軟的Ａ股，在多個科技板塊快速向下調整後，滬綜指半日倒跌０﹒３３％，報
３１８８﹒４４點，三千二得而復失，深成指跌０﹒３１％，創業板指軟０﹒１９％。
　　兩市半日成交４５５３億元（人民幣．下同），從上日（１９日）的低位回升６％，北上資
金復見流入，目前陸股通淨流入１１﹒７億元。
　　《關於促進民營經濟發展壯大的意見》發布後，龍頭民企騰訊（００７００）董事會主席馬
化騰１９日晚間即在官媒發表文章，稱《意見》對於民營企業堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，
具有重要的激勵和指導作用。小米（０１８１０）董事長雷軍亦表示，《意見》釋出明確政策信
號，讓企業更加堅定了堅守主業、做強實業的決心。
　　離岸人民幣匯價隔晚急跌，人民銀行出手穩人民幣匯率。今早在中間價開報前公布，將企業
和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從１﹒２５上調至１﹒５，即日實施。消息一出，離岸
人民幣兌美元（ＣＮＨ）快速反彈，接連升破７﹒２３、７﹒２２、７﹒２１、７﹒２０、
７﹒１９五道關口，人民幣中間價則止三連跌，升２０點子報７﹒１４６６。
　
＊高息產品將下架，保險股走低＊
　
　　外媒昨日報道各保險公司近日收到監管窗口指導，要求在７月底前下架預定利率高於３％的
人身險產品，這一消息亦經內地官媒確認。《上海證券報》指出，經窗口指導之後，人身險新產
品預定利率將從８月起普遍下調。政策或打擊保險產品銷售表現，新華保險
（滬：６０１３３６）跌２﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒１％，中國人保
（滬：６０１３１９）走低１﹒２％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１％。
　　憧憬政策穩就業，消費股今早走高，西安飲食（深：０００７２１）漲停，丸美股份
（滬：６０３９８３）升２﹒５％，青島啤酒（滬：６００６００）升２﹒１％，瀘州老窖
（深：０００５６８）升１﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒７％。
　
＊科技股急調整＊
　
　　多個科技板塊快速向下調整，通信設備股跌幅最顯著，天孚通信（深：３００３９４）跌停
，中際旭創（深：３００３０８）挫９﹒２％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌８﹒５％，新
易盛（深：３００５０２）跌６﹒７％，有方科技（滬：６８８１５９）走低６％，美利信
（深：３０１３０７）跌５﹒７％；軟件股方面，福昕軟件（滬：６８８０９５）瀉１０﹒７％
，久遠銀海（深：００２７７７）跌９﹒６％，新致軟件（滬：６８８５９０）挫８％，中科信
息（深：３００６７８）跌７﹒５％。（ｅｙ）
　

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金