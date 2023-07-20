《經濟通通訊社２０日專訊》７月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）按兵不動符合預期，而官方

再出重磅文件支持民企，加上人行掏出工具穩匯率，滬深股市今早窄幅高開。然而政策利好並沒

有刺激疲軟的Ａ股，在多個科技板塊快速向下調整後，滬綜指半日倒跌０﹒３３％，報

３１８８﹒４４點，三千二得而復失，深成指跌０﹒３１％，創業板指軟０﹒１９％。

兩市半日成交４５５３億元（人民幣．下同），從上日（１９日）的低位回升６％，北上資

金復見流入，目前陸股通淨流入１１﹒７億元。

《關於促進民營經濟發展壯大的意見》發布後，龍頭民企騰訊（００７００）董事會主席馬

化騰１９日晚間即在官媒發表文章，稱《意見》對於民營企業堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，

具有重要的激勵和指導作用。小米（０１８１０）董事長雷軍亦表示，《意見》釋出明確政策信

號，讓企業更加堅定了堅守主業、做強實業的決心。

離岸人民幣匯價隔晚急跌，人民銀行出手穩人民幣匯率。今早在中間價開報前公布，將企業

和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從１﹒２５上調至１﹒５，即日實施。消息一出，離岸

人民幣兌美元（ＣＮＨ）快速反彈，接連升破７﹒２３、７﹒２２、７﹒２１、７﹒２０、

７﹒１９五道關口，人民幣中間價則止三連跌，升２０點子報７﹒１４６６。



＊高息產品將下架，保險股走低＊



外媒昨日報道各保險公司近日收到監管窗口指導，要求在７月底前下架預定利率高於３％的

人身險產品，這一消息亦經內地官媒確認。《上海證券報》指出，經窗口指導之後，人身險新產

品預定利率將從８月起普遍下調。政策或打擊保險產品銷售表現，新華保險

（滬：６０１３３６）跌２﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒１％，中國人保

（滬：６０１３１９）走低１﹒２％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１％。

憧憬政策穩就業，消費股今早走高，西安飲食（深：０００７２１）漲停，丸美股份

（滬：６０３９８３）升２﹒５％，青島啤酒（滬：６００６００）升２﹒１％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升１﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒７％。



＊科技股急調整＊



多個科技板塊快速向下調整，通信設備股跌幅最顯著，天孚通信（深：３００３９４）跌停

，中際旭創（深：３００３０８）挫９﹒２％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌８﹒５％，新

易盛（深：３００５０２）跌６﹒７％，有方科技（滬：６８８１５９）走低６％，美利信

（深：３０１３０７）跌５﹒７％；軟件股方面，福昕軟件（滬：６８８０９５）瀉１０﹒７％

，久遠銀海（深：００２７７７）跌９﹒６％，新致軟件（滬：６８８５９０）挫８％，中科信

息（深：３００６７８）跌７﹒５％。（ｅｙ）



