《經濟通通訊社２０日專訊》中央出台重磅文件支持民企、人行出手穩人民幣匯率，將跨境
融資宏觀審慎調節參數上調至１﹒５，滬深股市在多重利好政策推出之下仍然走疲，惟成交見回
升。滬綜指今早窄幅高開曾觸及三千二，惟無力企穩，盤中一度倒跌至３１６５﹒６７點，午後
持續跌幅，並以接近全日低位收盤報３１６９﹒５２點，跌０﹒９２％，三千二得而復失，且創
６月２８日以來近１個月新低。科技股大跌，深成指跌１﹒０６％，創業板指軟０﹒９９％。兩
市全日成交按日大增近１２％至７８５６億元（人民幣．下同），北上資金復見流入，目前陸股
通淨流入逾３億元。
＊科技股、ＡＩ大跌，官媒警惕科企要量力而行＊
中國駐美國大使謝鋒表示，中國不希望發生貿易戰或者科技戰，如果美國對中國的晶片行業
實施更多限制，中國肯定會做出回應。多個科技板塊快速向下調整，通信設備股跌幅最顯著，天
孚通信（深：３００３９４）瀉１２﹒１％，中際旭創（深：３００３０８）挫１２﹒８％，工
業富聯（滬：６０１１３８）跌７﹒３％。
另外，官媒《經濟日報》發表評論文章稱，警惕一些企業利用大模型概念，將前沿科技當作
營銷手段，「新瓶裝舊酒」，過分誇大其商業價值的傾向；布局大模型賽道，企業要量力而行。
ＡＩ板塊挫２﹒２％，科大訊飛（深：００２２３０）跌５﹒５％，同花順
（深：３０００３３）急跌近４％。
＊傳中國放寬一線城市樓市調控，地產股逆市揚＊
７月五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變為４﹒２％，另有消息指，當局考慮
放鬆目前一線城市住宅市場實施的嚴格調控政策，措施可能包括「只認房不認貸」，即不管是否
曾經有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可以按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠。地產
股逆市揚，新城控股（滬：６０１１５５）漲１﹒２％，華僑城Ａ（深：００００６９）升
０﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒９％。（ｊｔ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００指數 ３８２３﹒６９ －０﹒７１
上證綜合指數 ３１６９﹒５２ －０﹒９２ ３０２４﹒００
上證Ａ股指數 ３３２２﹒５８ －０﹒９２
深證成份指數 １０８１６﹒２７ －１﹒０６ ４８３２﹒００
深圳創業板指數 ２１５５﹒６５ －０﹒９９
上證Ｂ股指數 ２６７﹒８６ －０﹒３３ ０﹒５８
深證Ｂ股指數 １１８０﹒２３ －０﹒４５ ０﹒６５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－