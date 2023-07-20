《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述知情人士報道，瑞信證券（中國）將裁減４０多人，

裁員人數約佔當地員工總數兩成，其中財富管理和投行部門員工受到的影響最大。瑞信證券（中

國）由瑞信持股５１％、方正證券（滬：６０１９０１）持股４９％，而瑞信因陷入危機，此前

遭瑞銀以四折的價格收購。

知情人士指，瑞信證券（中國）裁員是為收緊開支，以求遏制虧損，今年內可能最多裁員共

１００人。瑞信和瑞銀均未對報道作評論。（ｅｙ）

