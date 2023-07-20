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AH股新聞

20/07/2023 09:45

《神州券商》傳瑞信在華合資券商裁員逾４０人，比例高達兩成

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述知情人士報道，瑞信證券（中國）將裁減４０多人，
裁員人數約佔當地員工總數兩成，其中財富管理和投行部門員工受到的影響最大。瑞信證券（中
國）由瑞信持股５１％、方正證券（滬：６０１９０１）持股４９％，而瑞信因陷入危機，此前
遭瑞銀以四折的價格收購。
　　知情人士指，瑞信證券（中國）裁員是為收緊開支，以求遏制虧損，今年內可能最多裁員共
１００人。瑞信和瑞銀均未對報道作評論。（ｅｙ）

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