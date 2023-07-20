《經濟通通訊社２０日專訊》國家統計局公布，第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長

６﹒３％，較預期同比增速７﹒３％低出１個百分點，房地產和基礎設施投資表現低迷，消費和

投資部門停滯，出口增長亦受外需不振打擊。內地官媒《經濟日報》刊登一篇評論文章，唱衰中

國經濟者注定失望。

文章指，上半年中國ＧＤＰ同比增長５﹒５％，不僅高於去年全年３％的增速，也高於一季

度４﹒５％的增速，而且這一增速在全球主要經濟體中也是最快的。但這份成績單落在某些西方

媒體眼裏，卻得出了「中國經濟見頂」、「中國經濟失去動力」等怪論，是唱衰中國經濟的老調

重彈。文章強調，中國經濟非但沒有崩潰，反而綜合國力與日俱增，人民生活水平不斷提高，創

造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，即便是疫情３年，中國經濟依舊保持了４﹒５％左

右的年均增長，明顯高於世界平均水平。

文章又指，今年以來，中國經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策靠前協同發力，需求、

供給、預期轉弱的三重壓力得到緩解，經濟發展呈現回升向好態勢。在經濟恢復過程中，一些領

域出現暫時性波動是正常的。近期主要國際組織上調了全球經濟增長預期，一個很重要的因素就

是中國經濟恢復向好。

文章承認當前中國經濟確實面臨一些風險挑戰，但這些都是發展中的困難、前進中的問題，

中國當局正在採取措施積極加以解決，成效已經或正在顯現，強調中國經濟韌性強、潛力足、回

旋餘地廣，長期向好的基本面沒有改變，也不會改變。（ｅｙ）

