《經濟通通訊社２０日專訊》中國財政部昨發公告，將於８月２日在香港發行１２０億元人

民幣國債，比原計劃發行規模增加６０億元人民幣。人民銀行調查統計司前司長盛松成認為，離

岸人民幣國債的常態化發行，對於增加香港人民幣資產供給、完善離岸人民幣收益率曲線、支持

香港離岸國際金融中心建設、助力人民幣國際化等都具有積極意義。財政部在香港發行人民幣國

債，與人民銀行在香港發行人民幣央行票據的效果類似。後續人民銀行也可通過增發香港央票調

節離岸人民幣流動性，提高離岸人民幣資產吸引力，保持匯率基本穩定。（ｓｌ）

