  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/07/2023 11:55

【聚焦人幣】人行前司長盛松成：增發離岸人幣國債，助人幣國際化

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國財政部昨發公告，將於８月２日在香港發行１２０億元人
民幣國債，比原計劃發行規模增加６０億元人民幣。人民銀行調查統計司前司長盛松成認為，離
岸人民幣國債的常態化發行，對於增加香港人民幣資產供給、完善離岸人民幣收益率曲線、支持
香港離岸國際金融中心建設、助力人民幣國際化等都具有積極意義。財政部在香港發行人民幣國
債，與人民銀行在香港發行人民幣央行票據的效果類似。後續人民銀行也可通過增發香港央票調
節離岸人民幣流動性，提高離岸人民幣資產吸引力，保持匯率基本穩定。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金