《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》引述消息報道，為提振房地產需求並穩定市場預期

，中國考慮放鬆目前一線城市住宅市場實施的嚴格調控政策。

知情人士指，監管部門正考慮調整一線城市有關房貸限制政策，措施可能包括「只認房不認

貸」，即不管是否曾經有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可以按首套按揭貸款享受首付比例

和利率優惠。知情人士並稱，近期部分大型銀行也向監管部門提交了相應數據和反饋。

中國一線城市此前為應對房價快速上漲，多採取「認房又認貸」的住房按揭貸款政策，以此

限制購房者撬動資金槓桿的能力。如北京２０１７年３月宣布實施的「認房又認貸」，只要曾經

貸款購房，不管是否還清，均按購買第二套住房政策承受更高首付比例和貸款利率，其中購買非

普通自住房的首付款比例不低於８０％。

報道提到，內地房地產市場經歷第一季的短暫擴張後，第二季再次萎縮，並拖累經濟成長。

雖然中國政府出台了刺激居民消費的計劃，並延長了金融支持房地產市場發展的有關政策期限，

但經濟學家認為措施力度不足以帶來顯著的結果。市場目前期待本月稍後召開的中共中央政治局

會議能提供更多政策線索。人行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，考慮到房地產市場供求關係已經

發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間。（ｓｌ）

