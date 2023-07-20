《經濟通通訊社２０日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，昨天收

到劉建平辭任董事長及執行董事，並於同日生效。該集團指，在選出新董事長前，全體董事推舉

董事朱潤洲代行董事長及法定代表人。

此外，該集團指，建議委任中國鋁業集團黨組成員、副總經理董建雄為執行董事，需待股東

批准。至於劉建平因工作調整而辭任，他確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關

事項須股東垂注。（ｗｈ）

