《經濟通通訊社２１日專訊》美國運通宣布，中國人民銀行近日已正式核准朱亞明擔任其與

連連數字合資成立的連通（杭州）技術服務有限公司的高級管理人員資格。

朱亞明今年２月加入連通公司，在此次任職資格獲得監管核准後正式接替劉偉德。劉偉德創

立並掌舵連通公司四年多後又重回美國運通。

朱亞明在中國和加拿大的銀行業與保險業擁有豐富的從業經歷。在加入連通公司前，她曾任

安盛天平財產保險公司首席執行官及執行董事。在此之前，她曾先後在花旗銀行任職期間開設了

中國第一家外資零售銀行支行、主導星展銀行在中國的產品數字化進程，並提升了渣打銀行中國

個人銀行業務的盈利能力。

連通公司是國內首家持牌展業的中外合資銀行卡清算機構。開業至今，連通公司已經攜手

２０多家國內主流銀行推出了１００多款全新的美國運通品牌人民幣信用卡及借記卡產品，並通

過與六大移動支付頭部平台的合作實現了移動支付端全覆蓋，還通過與２０多家銀行和非銀行支

付機構的合作迅速拓展了國內的受理商戶版圖，完成了上千萬商戶受理終端的入網工作，並仍在

持續提高國內商戶覆蓋率。（ｌｃ）

