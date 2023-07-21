《經濟通通訊社２１日專訊》人社部新聞發言人陳峰今日在新聞發布會上表示，１－６月，

城鎮新增就業６７８萬人，完成全年目標的５７％。其中，６月份全國城鎮調查失業率為

５﹒２％，低於預期控制目標。６月底脫貧人口務工規模３２５９萬人。

陳峰指出，在就業方面，人社部堅持把穩就業作為重大政治任務，延續實施一次性擴崗補助

政策，突出重點群體，加強職業技能培訓，提升就業服務水平，就業局勢保持穩定。（ｌｃ）

