《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》國家金融監督管理總局上海監管局公布的
數據顯示，截至今年６月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣總資產餘額２４﹒３８萬億元（人
民幣．下同），同比增長８﹒４８％。商業銀行本外幣總資產餘額２１﹒３４萬億元，同比增長
８﹒７％，其中大型商業銀行本外幣資產餘額８﹒９２萬億元，同比增長８﹒６８％；股份制商
業銀行本外幣資產餘額５﹒８５萬億元，同比增長６﹒８３％。
截至６月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣總負債餘額２３﹒３３萬億元，同比增長
８﹒３１％。商業銀行本外幣總負債餘額２０﹒６９萬億元，同比增長８﹒６９％，其中大型商
業銀行本外幣負債餘額８﹒８３萬億元，同比增長８﹒６％；股份制商業銀行本外幣負債餘額
５﹒８３萬億元，同比增長６﹒８３％。
銀行業資產質量方面，截至６月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣不良貸款餘額１０６３
億元，不良貸款率０﹒９８％；其中，商業銀行本外幣不良貸款餘額８２６﹒８８億元，不良貸
款率０﹒９２％。
上半年，上海轄內保險公司原保險保費收入累計１４０６﹒３５億元，其中財產險公司原保
險保費收入３８５﹒９５億元，人身險公司原保險保費收入１０２０﹒４１億元。
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