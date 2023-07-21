《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市政府日前發布《提升上海航運服務
業能級，助力國際航運中心建設行動方案》。其中提到，要培育航運要素交易市場。積極推動航
運指數期貨品種上市，穩妥構建航運衍生產品體系，探索開發船用綠色燃料相關金融衍生產品。
加強集裝箱艙位交易平台市場推廣，推動多元主體參與共建平台。以船舶交易全產業鏈服務為依
託，打造船舶資產專業產權交易場所。支持上海航運交易所與數據交易等專業平台合作，探索新
型要素交易服務。
21/07/2023 16:06
《駐滬專電》上海：積極推動航運指數期貨品種上市
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市政府日前發布《提升上海航運服務
業能級，助力國際航運中心建設行動方案》。其中提到，要培育航運要素交易市場。積極推動航
運指數期貨品種上市，穩妥構建航運衍生產品體系，探索開發船用綠色燃料相關金融衍生產品。
加強集裝箱艙位交易平台市場推廣，推動多元主體參與共建平台。以船舶交易全產業鏈服務為依
託，打造船舶資產專業產權交易場所。支持上海航運交易所與數據交易等專業平台合作，探索新
型要素交易服務。
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰