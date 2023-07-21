《經濟通通訊社２１日專訊》中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）公布，全資附

屬公司金石投資與大走廊基金及中信信託等訂立有限合夥合同，金石投資同意作為普通合夥人以

現金向合夥企業認繳出資６﹒２億元人民幣，初始出資比例為１８﹒９％。

合夥目的為從事投資業務，主要通過獲得、持有及處置投資組合，為合夥人獲取長期投資回

報，目標規模為５０億元人民幣。（ｈｐ）

