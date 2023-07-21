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AH股新聞

21/07/2023 19:12

中信証券附屬與大走廊基金等訂合夥合同，初始出資６﹒２億人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）公布，全資附
屬公司金石投資與大走廊基金及中信信託等訂立有限合夥合同，金石投資同意作為普通合夥人以
現金向合夥企業認繳出資６﹒２億元人民幣，初始出資比例為１８﹒９％。
　　合夥目的為從事投資業務，主要通過獲得、持有及處置投資組合，為合夥人獲取長期投資回
報，目標規模為５０億元人民幣。（ｈｐ）

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