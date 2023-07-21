《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：穩步拓展農業生產空間

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國家主席習近平２０日下午主持召開中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜

合改造利用等問題。習近平表示，要切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜

合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。



習近平會見美國前國務卿基辛格

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國家主席習近平２０日在北京釣魚台國賓館會見美國前國務卿基辛格。習近平指出，中方願同美

方探討兩國正確相處之道，推動中美關係穩步向前，這對雙方都有好處，也將造福世界。



存量房貸「降息」路徑漸明

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人行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或以

新發放貸款置換原來的存量貸款。專家認為，監管部門可通過出台降准等支持政策，推動降低銀

行負債成本，引導金融機構讓利於民，以價換量。





《上海證券報》



習近平：穩步拓展農業生產空間

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國家主席習近平２０日下午主持召開中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜

合改造利用等問題。習近平表示，要切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜

合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。



人行、外匯局上調跨境融資宏觀審慎調節參數

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人行、國家外匯局２０日宣布，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從１﹒２５

上調至１﹒５，旨在進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資

金來源，引導其優化資產負債結構。



國家金融監督管理總局省市兩級派出機構統一掛牌

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國家金融監督管理總局掛牌約兩個月後，７月２０日上午，國家金融監督管理總局３１家省級監

管局和５家計劃單列市監管局、３０６家地市監管分局統一掛牌，標誌著金融監管體制改革再邁

重要步伐，取得階段性成效。





《證券時報》



習近平：穩步拓展農業生產空間

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國家主席習近平２０日下午主持召開中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜

合改造利用等問題。習近平表示，要切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜

合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。



人行外匯局上調跨境融資宏觀審慎調節參數

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人民銀行２０日公告，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，決定將企業和金融機構的跨

境融資宏觀審慎調節參數從１﹒２５上調至１﹒５，於７月２０日實施。



加固市場預期，政策助攻匯率企穩

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經歷了此前近兩個月急跌後，７月以來，人民幣兌美元匯率已現企穩回升勢頭。不過，鑒於７、

８月份歷來是每年境外上市公司分紅派息、外企利潤匯出、留學購匯的集中時點，穩定市場預期

正處於關鍵加固期。（ｌｃ）

