《鍾之日記》７月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



外圍急吐納指重挫逾２％，特斯拉跌近一成。滬深股市先行低開，在白酒及地產板塊拉動下

，滬綜指一度快速倒升，不過升幅有限，午後又再回落倒跌，滬綜指全日收跌０﹒０６％，報

３１６７﹒７５點，盤中低見３１５７﹒３３點創６月２８日以來新低。深成指同跌０﹒０６％

，創業板指則升０﹒３５％。

經濟預期不佳持續打擊投資情緒，股市交投處於低迷狀態，今日兩市全日成交７１１０億元

人民幣，按日跌１０﹒５％，返回年內較低水平，但樂見北上資金淨流入超過５８億元人民幣，

連續兩日流入。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，７月ＬＰＲ報價保持不變符合市場預期，但在中期借貸

便利（ＭＬＦ）小幅加量續作後，接下來降準落地的可能性上升，第三季有可能實施年內第二次

全面降準，最早有望在７月落地，估計降準幅度為０﹒２５個百分點。



＊港股挑戰５０天線失敗＊



恒生指數連續第二個交易日挑戰５０天線失敗而回，幸好仍可維持上升收市，今日收報

１９０７５，升１４７點或０﹒７８％，全日波幅不足３００點，但全周波幅則超過６００點。

今日港股主板成交７６６﹒２３億元。

技術上，恒指的反彈形態並未改變，但本周二以全周最高位１９５３４開始後走低，可幸的

是在周三至周五皆曾失守１９０００的情況下，最終仍可在全周最後一個交易日維持在該位以上

收市，反映１９０００很可能已成為中期支持位，若然短期維持在該以上整固，後市上破

１９５００，有望挑戰兩萬關。



＊碧桂園債價突崩，官網發文提三保＊



碧桂園（０２００７）債券價格出現異常波動，多只債券跌幅超過２０％並觸發臨停，其中

「２１碧地０３」、「２１碧地０２」跌逾３０％，「１９碧地０３」跌逾２９％，「２１碧地

０１」跌２７％，「２１碧地０４」跌超２６％；碧桂園多隻美元債也跌超過５％。消息觸發碧

桂園股價今日急挫，收報１﹒３８元，跌５﹒５％，同系碧桂園服務（０６０９８）收報

９﹒０２元，跌２﹒５％。

碧桂園在其官方微信公眾號發布《碧桂園：不負重托，堅定信心，走高質量發展之路》，稱

始終將完成保交樓、保民生的政治任務放在首位，今年要交付７０萬套房屋，上半年已順利完成

了２７﹒８萬套的交付任務，交付量穩居行業第一。碧桂園強調，有決心和信心扎實落實「保安

全、保交付、保資產」的三保工作。

另外，外電引述知情人士稱，大連萬達集團旗下萬達商管通知債權人，預計最早將於本周完

成資產處置，計劃利用所得款項幫助償還７月２３日到期的４億美元債券，償還美元債券的希望

較大，但萬達商管方面不願透露被處置的資產內容。



＊滙控或派中期息，吸引散戶目光＊



滙控（００００５）將於８月初公布業績，市場憧憬將會派發中期息，刺激股價連升７日，

累計升幅達５﹒８％，今日收升０﹒８％，報６４﹒３元，創自２０１８年６月以來逾五年新高

。

有分析指，吸引的派息率有助帶動其股價，高盛早前發表報告指，滙控首季收入勝預期，將

滙控目標價由７５元升至８１元，與現價相比，意味仍有２６％潛在升幅。華爾街分析師

Ｍａｎｉｋａ Ｐｒｅｍｓｉｎｇｈ，對滙控２０２３年的盈利持樂觀態度，認為其股值吸引，

仍具有升值潛力。值得注意的是，儘管金融業在港股上表現一般，但滙控受到優越派息率的支持

，其股價今年迄今已升了３２％。

不過，市場並非一片唱好，有分析指滙控同時面對其他挑戰，其中一個關鍵挑戰，就是目前

內房市場的脆弱性，可能會拖累其股價。不過，令人欣慰的是，該行的內房業務只佔其整體貸款

組合的一小部分，整體而言，滙控的股息表現屬於健康。

其他本地銀行股走勢向好，恒生（０００１１）跟漲４﹒１％，中銀香港（０２３８８）升

１﹒２％，渣打（０２８８８）升０﹒７％，惟東亞（０００２３）跌０﹒５％。



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