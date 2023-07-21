《經濟通通訊社２１日專訊》貸款市場報價利率（ＬＰＲ）按兵不動。東方金誠首席宏觀分

析師王青預計，在中期借貸便利（ＭＬＦ）小幅加量續作後，接下來降準落地的可能性上升，第

三季有可能實施年內第二次全面降準，最早有望在７月落地，估計降準幅度為０﹒２５個百分點

。東方金誠高級分析師馮琳則指出，若降準落地，不排除ＬＰＲ報價將非對稱下調，即主要下調

５年期以上ＬＰＲ報價，帶動居民房貸利率較快下行。

地產股今早帶動大市上漲，榮盛發展（深：００２１４６）、大龍地產

（滬：６００１５９）、天房發展（滬：６００３２２）、新大正（深：００２９６８）漲停，

華僑城Ａ（深：００００６９）、金地集團（滬：６００３８３）、萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）則揚０﹒９％。

《常州日報》今早發文指，常州市部分銀行同意下調存量房貸利率，不過目前該報已經就有

關報道內容作出修改，「銀行同意下調存量房貸利率」的表述已經被刪除。

另外，外電引述知情人士稱，大連萬達集團旗下萬達商管通知債權人，預計最早將於本周完

成資產處置，計劃利用所得款項幫助償還７月２３日到期的４億美元債券，償還美元債券的希望

較大。（ｅｙ）

