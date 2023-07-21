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AH股新聞

21/07/2023 10:42

《Ａ股焦點》市場憧憬降準落地帶動ＬＰＲ下行，萬科Ａ升逾１％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》貸款市場報價利率（ＬＰＲ）按兵不動。東方金誠首席宏觀分
析師王青預計，在中期借貸便利（ＭＬＦ）小幅加量續作後，接下來降準落地的可能性上升，第
三季有可能實施年內第二次全面降準，最早有望在７月落地，估計降準幅度為０﹒２５個百分點
。東方金誠高級分析師馮琳則指出，若降準落地，不排除ＬＰＲ報價將非對稱下調，即主要下調
５年期以上ＬＰＲ報價，帶動居民房貸利率較快下行。
　　地產股今早帶動大市上漲，榮盛發展（深：００２１４６）、大龍地產
（滬：６００１５９）、天房發展（滬：６００３２２）、新大正（深：００２９６８）漲停，
華僑城Ａ（深：００００６９）、金地集團（滬：６００３８３）、萬科Ａ
（深：０００００２）升１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）則揚０﹒９％。
　　《常州日報》今早發文指，常州市部分銀行同意下調存量房貸利率，不過目前該報已經就有
關報道內容作出修改，「銀行同意下調存量房貸利率」的表述已經被刪除。
　　另外，外電引述知情人士稱，大連萬達集團旗下萬達商管通知債權人，預計最早將於本周完
成資產處置，計劃利用所得款項幫助償還７月２３日到期的４億美元債券，償還美元債券的希望
較大。（ｅｙ）

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