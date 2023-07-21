《經濟通通訊社２１日專訊》昔日被稱為「天下第一村」的華西村，近年傳出流動性困難，

甚至有破產風險。本由華西村委會控制的上市公司華西股份（深：０００９３６）公告，華西村

委會擬將其持有的華西集團８０％股權轉讓給江陰聯華優化調整產業投資合夥企業，實際控制人

將變更為江陰市政府國資委，轉讓價為象徵式的１元（人民幣．下同）。

江陰聯華優化調整產業投資合夥企業表示，基於對包括上市公司在內的華西集團及其下屬公

司未來發展前景的看好，本次權益變動的目的在於支持江陰市重點企業紓困，推動化解上市公司

控股股東債務危機，維持上市公司穩定發展，並共同謀求產業協作和技術協同。

當地政府出手紓困，華西股份現價升１﹒６％，報１０﹒７１元。

華西股份今年上半年淨利潤預計為３９４９萬元至５４３０萬元，同比下降４５％至６０％

，盈利下跌原因包括化纖業務終端開工率不足導致毛利率下降，以及交易性金融資產在持有期間

的投資收益和權益法核算的長期股權投資收益同比減少。

華西村近幾年被傳出高額負債，２０２１年２月更傳出其發行的金融產品利息逾期，當時有

數百人前往華西村要求兌回存款，去年９月更被內媒曝光面臨破產危機，大批華西村村民持三年

期股份要求公司兌現。（ｅｙ）

