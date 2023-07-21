《經濟通通訊社２１日專訊》中央紀委國家監委公布，今年１月至６月，全國共追回外逃

人員５８２人，其中「紅通人員」２５人，「百名紅通人員」１人，追贓金額約１９﹒３２億元

人民幣。

「天網２０２３」行動啟動以來，中央追逃辦以未歸案「百名紅通人員」、近年來新增外逃

人員為重點，精準制定策略，強化個案攻堅，不斷擴大戰果。

６月１０日，外逃２３年的「百名紅通人員」郭潔芳回國投案，為第６２名歸案的「百名紅

通人員」，郭潔芳不僅回國投案，其涉案贓款也已被依法追繳。

１９５３年４月出生的郭潔芳，是廣州市公安局交警支隊原民警，涉嫌與他人共同受賄，

２０００年３月外逃。郭潔芳的丈夫是廣州市交警支隊原支隊長張林生。２００３年，張林生被

廣州中院以受賄約４８９萬人民幣判處死刑，二審改判死緩。入獄２年後，因表現良好，張林生

被減刑為無期徒刑。後又減刑為有期徒刑１８年零三個月。在張林生受賄的款項中，很少為其本

人直接收受，多由其妻郭潔芳以參「乾股」、分紅利的形式收取。

目前「百名紅通人員」已有６２名歸案，未歸案的包括中儲糧河南周口直屬庫主任喬建軍；

交通銀行廣州分行黨委書記、行長劉昌明；湖北省武漢市發改委主任徐進等。（ｃｔ）

