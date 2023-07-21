《經濟通通訊社２１日專訊》外圍急吐納指重挫逾２％，特斯拉跌近一成。滬深股市今早低

開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１９％，報３１６３﹒４２點，深成指低開０﹒１４％，

白酒股造好，軍工、軟件股走低。

國家主席習近平主持召開中央財經委員會第二次會議並表示，要切實加強耕地保護，落實新

一輪國土空間規劃明確的耕地和永久基本農田保護任務，確保１８億畝耕地紅線絕不突破。會議

又指，要全力提升耕地質量，真正把耕地、特別是永久基本農田，建成適宜耕作、旱澇保收、高

產穩產的現代化良田。

美國積極應對中國挑戰。美國運輸部長布蒂吉格表示，關注到中國製自動駕駛車輛在美國市

場銷售所引起的國家安全顧慮；據報美國國會眾議院美中戰略競爭特別委員會正在調查該國四間

風投公司對中國科技企業的投資，包括紀源資本、金沙江創業投資、華登國際和高通旗下的高通

創投；另外美國參議院以壓倒性票數通過一項立法，禁止中國購買美國的緊急儲備石油。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，７月ＬＰＲ報價保持不變符合市場預期，但在中期借貸

便利（ＭＬＦ）小幅加量續作後，接下來降準落地的可能性上升，第三季有可能實施年內第二次

全面降準，最早有望在７月落地，估計降準幅度為０﹒２５個百分點。

人民銀行進行１３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠７０億元。以全口徑

計，全周放水８４０億元。（ｅｙ）

