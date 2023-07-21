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AH股新聞

21/07/2023 11:33

《Ａ股行情》滬綜指坐過山車，半日僅收升０﹒０４％，成交再回落

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外圍急吐納指重挫逾２％，特斯拉跌近一成。滬深股市先行低
開，而在白酒及地產板塊拉動下，滬綜指快速倒升，不過升幅有限，盤中市況又再轉弱，半日滬
指僅升０﹒０４％，報３１７０﹒９４點，深成指同樣微升０﹒０４％，創業板指升０﹒３９％

　　留意股市交投仍處於低迷狀態，兩市半日成交４３５０億元（人民幣．下同），較上日
（２０日）同時段成交下跌４﹒５％，但樂見北上資金淨流入近４８億元。
　　人民銀行進行１３０億元７天期逆回購，今日淨回籠７０億元。以全口徑計，全周放水
８４０億元。
　
＊寬鬆可期，地產股提前上車＊
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青預計，在中期借貸便利（ＭＬＦ）小幅加量續作後，第三季有
可能實施年內第二次全面降準，最早有望在７月落地，估計降準幅度為０﹒２５個百分點。東方
金誠高級分析師馮琳則指出，若降準落地，不排除ＬＰＲ報價將非對稱下調，即主要下調５年期
以上ＬＰＲ報價，帶動居民房貸利率較快下行。
　　地產股今早帶動大市上漲，榮盛發展（深：００２１４６）、大龍地產
（滬：６００１５９）、天房發展（滬：６００３２２）、新大正（深：００２９６８）集體漲
停，保利發展（滬：６０００４８）揚１％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒９％，另新城
控股（滬：６０１１５５）擬發境內中票，大部分用作置換舊債，股價同升１％。
　　《常州日報》報道指，江蘇省常州市部分銀行同意下調存量房貸利率，不過目前該報已經作
出修改，刪除「銀行同意下調存量房貸利率」的表述。
　
＊特斯拉或放緩生產速度，概念股失望＊
　
　　特斯拉第二季度營業利潤率降至９﹒６％，連續第三個季度下滑，創始人馬斯克表示，第三
季的汽車生產速度將會放緩，又警告如果全球央行持續加息，車價可能仍有下跌空間。受消息刺
激，特斯拉股價在美跌近一成，拖累美股下挫，馬斯克身家一日內蒸發了２０３億美元，蒸發慘
烈程度排在史上第七，但不影響其世界首富地位。
　　Ａ場特斯拉概念股急跌，德邁仕（深：３０１００７）瀉１５﹒５％，優德精密
（深：３００５４９）跌１２﹒１％，雙飛股份（深：３００８１７）跌８﹒２％，精研科技
（深：３００７０９）跌６﹒６％，威唐工業（深：３００７０７）走低５﹒６％，天齊鋰業
（深：００２４６６）跌２﹒４％，寧德時代（深：３００７５０）則跌不足０﹒１％。
（ｅｙ）

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