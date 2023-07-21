《經濟通通訊社２１日專訊》外圍急吐納指重挫逾２％，特斯拉跌近一成。滬深股市先行低

開，在白酒及地產板塊拉動下，滬綜指一度快速倒升，不過升幅有限，午後又再回落倒跌，滬綜

指全日收跌０﹒０６％，報３１６７﹒７５點，盤中低見３１５７﹒３３點創６月２８日以來新

低。深成指同跌０﹒０６％，創業板指則升０﹒３５％。

總結全周，隨著多項經濟數據差於預期，反映消費、投資不振，滬綜指於周一至二（１７至

１８日）下跌，即使其後國家出台重磅文件及支持消費等政策，滬綜指反彈一天，再維持下行更

刷新低位，累計本周滬指挫２﹒１６％，回到６月底水平。

經濟預期不佳亦嚴重打擊投資情緒，股市交投處於低迷狀態，今日兩市全日成交７１１０億

元（人民幣．下同），按日跌１０﹒５％，返回年內較低水平，但樂見北上資金淨流入超過５８

億元，連續兩日流入。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，７月ＬＰＲ報價保持不變符合市場預期，但在中期借貸

便利（ＭＬＦ）小幅加量續作後，接下來降準落地的可能性上升，第三季有可能實施年內第二次

全面降準，最早有望在７月落地，估計降準幅度為０﹒２５個百分點。



＊汽車股開不動，白酒股在舉杯＊



發改委等１３個部門聯合發布《關於促進汽車消費的若干措施》。提到要優化汽車限購管理

政策，鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標等。汽車股趁政策利好作回吐，加上特斯拉預期放慢

生產速度甚至降價，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒１％，長安汽車

（深：０００６２５）跌０﹒４％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌０﹒３％，比亞迪

（深：００２５９４）軟０﹒２％，惟上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒７％，長城汽車

（滬：６０１６３３）升０﹒６％。

北上資金流入Ａ股，白酒股領漲，金種子酒（滬：６００１９９）飆６﹒３％，老白干酒

（滬：６００５５９）升４﹒１％，酒鬼酒（深：０００７９９）升３﹒８％，金徽酒

（滬：６０３９１９）升３﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）揚２﹒７％，五糧液

（深：０００８５８）走高１﹒６％。



＊習近平再提保耕地，農業股落鑊＊



國家主席習近平指示，要切實加強耕地保護，落實新一輪國土空間規劃明確的耕地和永久基

本農田保護任務，確保１８億畝耕地紅線絕不突破。全力提升耕地質量，真正把耕地、特別是永

久基本農田，建成適宜耕作、旱澇保收、高產穩產的現代化良田。此外，俄羅斯宣布退出《黑海

穀物協議》，加劇全球糧食危機。農業股走高，神農科技（深：３００１８９）升５﹒５％，農

發種業（滬：６００３１３）升５﹒４％，荃銀高科（深：３０００８７）揚３﹒７％，萬向德

農（滬：６００３７１）升２％。

此前獲資金炒作的減速器概念熄火急跌，通力科技（深：３０１２５５）暴插兩成跌停，德

邁仕（深：３０１００７）跌１６﹒７％，昊志機電（深：３００５０３）跌１６﹒６％，優德

精密（深：３００５４９）挫１５％，瑜欣電子（深：３０１１０７）跌１３﹒１％，南方精工

（深：００２５５３）、中大力德（深：００２８９６）等跌一成跌停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２１﹒９１ －０﹒０５

上證綜合指數 ３１６７﹒７５ －０﹒０６ ２８０６﹒７３

上證Ａ股指數 ３３２０﹒７０ －０﹒０６

深證成份指數 １０８１０﹒１８ －０﹒０６ ４３０２﹒８４

深圳創業板指數 ２１６３﹒１２ ＋０﹒３５

上證Ｂ股指數 ２６８﹒７９ ＋０﹒３５ １﹒１８

深證Ｂ股指數 １１８５﹒４０ ＋０﹒４４ ０﹒５３

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