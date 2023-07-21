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AH股新聞

21/07/2023 09:56

《Ａ股焦點》中國６月對俄石油和煤炭進口量創新高，石油煤炭股軟

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中俄兩國之間日益相互依賴，中國６月份從俄羅斯進口的關鍵
能源大宗商品飆升至歷史新高。海關數據顯示，中國６月從俄羅斯進口的動力煤和焦煤增至
１０６０萬噸，高於從印尼和蒙古進口的總和。６月份從俄羅斯進口的石油量達到１０５０萬噸
，同比增逾４０％。
　　另外，美國參議院周四（２０日）以壓倒性票數通過一項立法，禁止中國購買美國的緊急儲
備石油（ＳＰＲ）。美國參眾兩院接下來將舉行會議，敲定最終法案，該法案必須得到參眾兩院
的通過，然後才能提交給總統拜登簽署成法。
　　滬深石油、煤炭股偏軟，中國石油（滬：６０１８５７）跌０﹒４％，中國海油
（滬：６００９３８）跌０﹒１％，中海油服（滬：６０１８０８）跌０﹒１％，中國石化
（滬：６０００２８）無升跌。
　　山西焦煤（深：０００９８３）跌１﹒８％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌１﹒３％，
山煤國際（滬：６００５４６）跌１％，陝西煤業（滬：６０１２２５）跌０﹒６％，中煤能源
（滬：６０１８９８）跌０﹒５％，中國神華（滬：６０１０８８）跌０﹒２％。（ｊｔ）

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