《經濟通通訊社２１日專訊》內地於昨日公布的７月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為

３﹒５５％，五年期以上ＬＰＲ為４﹒２％，雙雙維持不變。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，７月ＬＰＲ報價保持不變符合市場預期，但在中期借貸

便利（ＭＬＦ）小幅加量續作後，接下來降準落地的可能性上升，第三季有可能實施年內第二次

全面降準，最早有望在７月落地，估計降準幅度為０﹒２５個百分點。王青認為ＭＬＦ操作和降

準都能補充銀行體系中長期流動性，後者還能降低銀行資金成本，釋放較為明顯的穩增長信號。

東方金誠高級分析師馮琳亦認為三季度有可能實施年內第二次降準。若降準落地，不排除在

ＭＬＦ操作利率保持不變的同時，ＬＰＲ報價非對稱下調的可能性，即主要下調５年期以上

ＬＰＲ報價，這將帶動居民房貸利率較快下行。

中信証券首席經濟學家明明對內媒指出，票據利率以及貸款需求指數等數據仍反映目前信貸

投放承壓，金融數據改善的可持續性仍存不確定性，因此短期內貨幣政策並不具備轉向的前提。

低通脹環境也意味著後續寬鬆貨幣政策空間較為充足，或更多向結構性政策工具讓位，與擴內需

、促消費工具形成穩增長政策組合拳。此外，下半年在ＭＬＦ到期壓力較大或流動性明顯收緊的

時點，不排除人行有降準的可能。（ｅｙ）

