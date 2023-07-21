《經濟通通訊社２１日專訊》近日多個政策利好助推人民幣匯率穩定，繼周三（１９日）財

政部宣布將於８月２日在香港發行１２０億元人民幣國債、比原計劃發行規模增加６０億元人民

幣後，人民銀行、國家外匯局周四宣布上調跨境融資宏觀審慎調節參數。官媒《證券時報》認為

，兩項政策都有「一石多鳥」的效果。在每年７、８月境外上市公司分紅派息、外企利潤匯出、

留學購匯的集中期，外匯供求和跨境資金流動都有季節性擾動，穩定市場預期正處於關鍵加固期

，官方此時啟用穩匯率政策工具箱，可以起到「四兩撥千斤」的效果，並體現出以預期管理為核

心、綜合施策的匯率管理策略。

其中增加在香港市場發行人民幣國債規模，一方面豐富香港市場人民幣投資產品和計價資產

、促進離岸人民幣市場發展，另一方面可以調節離岸人民幣流動性的供求關係，利於平滑離岸人

民幣匯率波動，穩定市場的匯率預期。

上調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，則可增加企業和金融機構跨境資金來源

，而且隨著企業從境外籌措外幣資金規模的提高，境內結匯需求也會相應增加，從而助推人民幣

匯率走強。昨日消息一公布，人民幣兌美元匯率顯著拉升。



＊專家：匯率工具箱仍然較為充足＊



民生銀行首席經濟學家溫彬認為，未來監管層「匯率工具箱」依舊較為充足，主要包括外匯

存款準備金率、遠期售匯風險準備金率、跨境融資槓桿率、境內企業境外放款宏觀審慎調節系數

等工具，可在必要時繼續對市場預期進行合理有效引導。（ｓｌ）

