《經濟通通訊社２１日專訊》國家發改委等七部門印發《關於促進電子產品消費的若干措施

》。其中提到，加快推動電子產品升級換代，鼓勵科研院所和市場主體積極應用國產人工智能

（ＡＩ）技術提升電子產品智能化水平，增強人機交互便利性。依托虛擬現實、超高清視頻等新

一代信息技術，提升電子產品創新能力，培育電子產品消費新增長點。

《措施》又提出，有條件的地區可對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼，按

照產品能效、水效等予以差異化政策支持。有序推進農村地區清潔取暖，提升農村用能電氣化水

平和可再生能源比重。因地制宜支持環保灶具、空氣源熱泵、燃氣壁掛爐、太陽能熱水器、家用

儲能設備等綠色節能家電推廣使用。

此外，《措施》提出在全國開展綠色智能電子產品展銷活動，在縣鄉合理布設智能家電展示

體驗店、開展下鄉巡展等活動，提升產品知曉度和滲透率。鼓勵電商平台開設綠色智能電子產品

銷售專區，通過積分獎勵、信用評價等方式，引導消費者購買綠色智能產品。營造綠色消費氛圍

。加強綠色節能理念的宣傳，提升居民對超期服役家電危害性的認識，積極引導消費者更換老舊

家電、高能耗家電。

《措施》還提出推動集中回收、遠程回收。積極推行「互聯網＋回收」模式，引導郵政、快

遞、物流企業階段性降低個人寄送、回收二手電子產品成本。統籌現有資金渠道，加強對廢棄物

循環利用體系建設重點項目的支持。（ｓｌ）

