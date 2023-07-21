《經濟通通訊社２１日專訊》國家外匯管理局公布，２０２３年上半年，按美元計價，銀行

結匯１１３２５億美元，售匯１１３０７億美元，結售匯順差１８億美元；按人民幣計價，銀行

結匯７８４８２億元，售匯７８３３８億元，結售匯順差１４３億元。按美元計價，銀行代客涉

外收入３０２５９億美元，對外付款２９７９２億美元，涉外收付款順差４６７億美元；按人民

幣計價，銀行代客涉外收入２０９７４６億元，對外付款２０６５２６億元，涉外收付款順差

３２２１億元。



＊上半年銀行代客涉外收支逾６萬億美元歷來次高＊



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，２０２３年上半年中國外匯收支狀況有五

大特點，包括跨境資金流動保持活躍，呈現淨流入格局；銀行結售匯小幅順差，境內外匯市場供

求基本平衡；售匯率略有上升，企業外幣融資延續平穩態勢；結匯率穩中有升，境內外匯存款餘

額有所下降；外匯儲備規模基本穩定。

王春英指，上半年銀行代客涉外收入和支出合計超過６萬億美元，處於歷史同期次高水平。

涉外收支保持一定規模順差，其中１月受春節前企業集中收匯等因素影響，涉外收付款順差處於

季節性高位；２－５月涉外收支金額基本相當；６月順差規模回升至１２０億美元。分季度看則

是連續兩個季度順差。



＊６月銀行結售匯順差大幅高於前幾月月均規模＊



上半年銀行結售匯總體表現為順差，綜合考慮其他供求因素後，外匯市場供求保持基本平衡

。其中第一季銀行結售匯小幅逆差，第二季轉為順差，尤其是６月，儘管外部環境更加復雜，但

銀行結售匯順差８２億美元，大幅高於前幾個月的月均規模。

上半年衡量購匯意願的售匯率，即客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比為６９﹒２％，

較２０２２年同期上升３個百分點。從外匯融資看，截至６月末，中國企業等市場主體的境內外

匯貸款餘額２７４９億美元，較２０２２年末增加３７億美元。進口海外代付、遠期信用證等跨

境貿易外幣融資餘額６７４億美元，較２０２２年末下降９４億美元。



＊６月末外匯儲備規模較２０２２年末增６５３億美元＊



上半年衡量結匯意願的結匯率，即客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比為

６７﹒５％，較２０２２年同期上升０﹒５個百分點。截至６月末，企業等市場主體的境內外匯

存款餘額６０６１億美元，較２０２２年末下降２８０億美元，顯示市場主體持匯意願總體穩定

。

截至６月末，中國外匯儲備規模為３１９３０億美元，較２０２２年末增加６５３億美元，

主要受匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用影響。（ｓｌ）

