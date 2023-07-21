《經濟通通訊社２１日專訊》國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，今年以來全

球經濟發生變化，中國經常帳戶部分項目也開始有所體現，主要是逐步向常態水平回歸。據初步

統計，今年４、５月經常帳戶順差超過５００億美元，依此判斷，今年上半年經常帳戶順差會保

持比較高的規模。至於未來趨勢，根據該局判斷，中國經常帳戶保持合理規模順差這個中長期發

展格局不會改變。

王春英稱，中國經常帳戶表現出較強韌性，與該局以前的判斷一致。其中，一季度經常帳戶

順差８１５億美元，在歷史同期中比較高。經常帳戶順差和同期ＧＤＰ之比為２％，仍保持在合

理均衡區間。目前中國貨物出口新增長點不斷湧現，有助於出口穩規模、優結構；跨境旅行保持

有序恢復態勢，雖仍低於疫前水平，但對經常帳戶的影響可控。中國製造業高質量發展將持續提

升產品國際競爭力，為中國對外貿易提供新動能。中國經常帳戶保持順差實際上反映儲蓄高於投

資，近年中國經濟結構不斷調整，消費在國民經濟中的作用增加，但中國儲蓄率在全球仍處於比

較高的水平。以上中國經濟結構特徵均有助於中長期經常帳戶順差保持合理均衡。（ｓｌ）

