《經濟通通訊社２１日專訊》國家金融監督管理總局就《非銀行金融機構行政許可事項實施

辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。該局解讀意見稿時指出，現行《非銀行金融機構行政許可

事項實施辦法》在部分審批事項和條件設置上，與近年新出台的監管制度、政策導向要求不相適

應，需進一步完善。本次修訂著力於進一步強化監管政策引領，提升准入監管質效，實施簡政放

權，落實對外開放部署。

在對外開放舉措方面，一是取消境外非金融機構不能作為金融資產管理公司（ＡＭＣ）出資

人的限制，有利於金融資產管理公司引入專業經驗和人才，優化公司治理。二是取消境外金融機

構作為金融資產管理公司出資人的總資產要求。三是與近年修訂的《企業集團財務公司管理辦法

》《汽車金融公司管理辦法》保持一致，取消對境外金融機構作為戰略投資者投資財務公司的總

資產要求，允許跨國集團直接發起設立外資財務公司；取消境內外非金融機構作為汽車金融公司

出資人的總資產要求，調整為有關審慎性條件。



＊ＡＭＣ等發行非資本類債券的行政許可改為報告制＊



在簡政放權舉措方面，一是取消金融資產管理公司、金融租賃公司及其境內專業子公司、消

費金融公司、汽車金融公司發行非資本類債券的行政許可，改為報告制。明確資本類債券儲架發

行機制，即機構可在批准額度內，自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模，並於批准後

的２４個月內完成發行。取消金融資產管理公司財務部門負責人、內審部門負責人任職資格核准

事項，改為報告制。

非銀行金融機構包括：經金融監管總局批准設立的金融資產管理公司、企業集團財務公司、

金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司、境外非銀行金融機構駐華代表處

等機構。非銀行金融機構以下事項須經金融監管總局及其派出機構行政許可：機構設立，機構變

更，機構終止，調整業務範圍和增加業務品種，董事和高級管理人員任職資格，以及法律、行政

法規規定和國務院決定的其他行政許可事項。（ｓｌ）

