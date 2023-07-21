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AH股新聞

21/07/2023 16:06

【聚焦數據】江蘇上半年ＧＤＰ同比增６﹒６％，增速高於全國水平

　　《經濟通通訊社２１日專訊》江蘇省公布，上半年全省實現生產總值６０４６５﹒３億元（
人民幣．下同），同比增長６﹒６％，高於全國上半年ＧＤＰ同比增長５﹒５％，比第一季加快
１﹒９個百分點。總體來看，上半年，隨著經濟社會全面常態化運行，各項政策持續顯效，全省
經濟回升向好，高質量發展扎實推進。
　　其中第一產業增加值１７２０﹒２億元，同比增長３﹒５％；第二產業增加值
２６６１３﹒４億元，同比增長７﹒１％；第三產業增加值３２１３１﹒７億元，同比增長
６﹒３％。
　　上半年，全省規模以上工業增加值同比增長８﹒３％，比一季度加快２﹒８個百分點。分行
業看，列統的４０個工業行業大類中，有３１個行業增加值同比增長，行業增長面為７７﹒５％
，比第一季擴大７﹒５個百分點。
　
＊房地產開發投資降２﹒３％，製造業投資增１０﹒１％＊
　
　　上半年，全省固定資產投資同比增長５﹒５％，比第一季加快０﹒５個百分點。分領域看，
高新技術產業投資增長１４﹒８％，房地產開發投資下降２﹒３％。製造業投資增長１０﹒１％
，增速高於全部投資４﹒６個百分點。
　　上半年，全省實現社會消費品零售總額２３０４９﹒６億元，同比增長１０％，比第一季加
快２﹒２個百分點。其中商品零售２０６８０﹒７億元，增長８﹒７％；餐飲收入２３６８﹒９
億元，增長２３﹒４％。
　
＊第二季失業率按季下降０﹒２個百分點＊
　
　　上半年，江蘇全體居民人均可支配收入２７７９５元，同比增長５﹒６％。上半年，全省城
鎮調查失業率均值為４﹒７％，同比下降０﹒６個百分點；第二季全省城鎮調查失業率均值為
４﹒６％，較第一季下降０﹒２個百分點。（ｓｌ）

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