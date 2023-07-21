《經濟通通訊社２１日專訊》內地夏季旅遊與「夜經濟」像天氣一樣相當火熱。美團

（０３６９０）、大眾點評公布的最新數據顯示，７月１日至１０日，內地旅遊消費訂單相較

２０１９年同期實現翻倍增長；立夏（５月６日）以來，堂食餐飲、休閒娛樂等為代表的生活服

務品類消費在晚上７時達到全天最高峰。上海迪士尼、重慶解放碑、長沙五一廣場、武漢光谷╱

魯巷、成都春熙路、南京新街口、重慶觀音橋、上海人民廣場╱南京路、北京望京、上海五角場

成為區域內客流量較集中的熱門商圈，夜間消費規模同比增長１６３％。

數據顯示，７月以來，「夜遊」等關鍵詞搜索量同比增長１８０％。多地「夜騎」及晚間運

動熱情更日漸高漲。上半年，上海用戶夜騎「總里程」和「總時長」同比均翻倍。端午假期，北

京高溫炎熱，美團單車運維人員測算，夜騎人數較日常周末翻了三至四倍。美團數據還顯示，７

月以來，夜間運動健身訂單量同比去年增長１５５％，其中球類運動最受歡迎，夜間訂單量同比

增長超過２５０％。溜冰也成為納涼解暑好選擇，美團Ａｐｐ上「溜冰場」夜間訂單量同比增長

１５０％。（ｓｌ）

