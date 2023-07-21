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AH股新聞

21/07/2023 07:53

《國企紅籌》藥明康德（２３５９）實際控制人沽Ａ股套１８億人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，有關實
際控制人控制的股東及一致行動股東於５月１２日至６月１２日通過集中競價方式累計減持約
０﹒９２６％股權，套現約１８﹒４９億元（人民幣．下同）。
　　該集團指，有關股東減持約２７４９﹒１５萬股Ａ股，每股平均成交價格為６７﹒２７元，
減持價範圍介乎６５﹒１５至６９﹒６３元，持股由２１﹒８３％降至約２０﹒８９％。該集團
指，有關股東尚未通過大宗交易方式減持Ａ股。（ｗｈ）

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