《經濟通通訊社２１日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，有關實

際控制人控制的股東及一致行動股東於５月１２日至６月１２日通過集中競價方式累計減持約

０﹒９２６％股權，套現約１８﹒４９億元（人民幣．下同）。

該集團指，有關股東減持約２７４９﹒１５萬股Ａ股，每股平均成交價格為６７﹒２７元，

減持價範圍介乎６５﹒１５至６９﹒６３元，持股由２１﹒８３％降至約２０﹒８９％。該集團

指，有關股東尚未通過大宗交易方式減持Ａ股。（ｗｈ）

