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AH股新聞

24/07/2023 08:30

《國企紅籌》上海復旦：股東上海政本已減持０﹒３１５％股本

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）早前公布，該
公司股東上海政本連同一致行動人上海年錦，以集中競價、大宗交易兩種方式減持股份不超過約
２５００萬股，佔總股本不超過３％，最新公布三個月減持時間屆滿，上海政本已減持約
２５７﹒４萬股，佔總股本０﹒３１５％，涉資１﹒４８億人幣。
　　上海政本減持後，仍持有上海復旦約４９５９﹒３萬股，佔總股本６﹒０７３％。（ｍｈ）

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