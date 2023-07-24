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AH股新聞

24/07/2023 09:44

《駐京專電》習近平將出席成都世界大學生夏季運動會開幕式

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》外交部發言人華春瑩宣布：國家主席習近
平將於７月２７日至２８日出席成都第３１屆世界大學生夏季運動會開幕式，為來華出席開幕式
並訪問的外國領導人舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。
　　來華出席開幕式並訪問的外國領導人有：印尼總統佐科、毛里塔尼亞伊斯蘭共和國總統加茲
瓦尼、布隆迪共和國總統恩達伊施米耶、圭亞那合作共和國總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維
利、斐濟共和國總理蘭布卡。

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