《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》外交部發言人華春瑩宣布：國家主席習近

平將於７月２７日至２８日出席成都第３１屆世界大學生夏季運動會開幕式，為來華出席開幕式

並訪問的外國領導人舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。

來華出席開幕式並訪問的外國領導人有：印尼總統佐科、毛里塔尼亞伊斯蘭共和國總統加茲

瓦尼、布隆迪共和國總統恩達伊施米耶、圭亞那合作共和國總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維

利、斐濟共和國總理蘭布卡。

