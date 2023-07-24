《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家發改委固定資產投資司副司長、一級

巡視員韓志峰表示，針對民間投資面臨的不敢投、不會投、不能投等問題，《關於進一步抓好抓

實促進民間投資工作、努力調動民間投資積極性的通知》提出了相應的政策措施。例如，針對投

資方向不明問題，將明確一批鼓勵民間投資參與的重點細分行業，全面梳理吸引民間資本參與的

項目清單，加大項目推介力度，鼓勵民間投資積極參與；針對要素獲取困難問題，將建立全國重

點民間投資項目庫，引導有關方面加大融資支持和要素保障；針對存在准入門檻問題，將搭建民

間投資問題反映和解決渠道，努力從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來。



＊擬推介民間投資項目超過２９００個、約３﹒２萬億＊



發改委固定資產投資司司長羅國三表示，發改委今年５月布置各地發展改革委上報準備推介

給民間資本的投資項目。根據匯總，這些項目超過２９００個，總投資約３﹒２萬億元人民幣。

他表示，下一步，將要求各地明確工作目標，有針對性地解決民營企業關心的實際困難和問

題，推動相關措施落到實處，努力營造良好環境。同時，還將抓緊建立民間投資工作調度評估機

制，對各地方工作進展和成效每月調度、每季通報、每年評估，壓實各方工作責任，努力促進民

間投資增長回穩向好，推動民間投資實現高質量發展。

發改委指，去年以來，民間投資增長面臨較大困難和下行壓力。２０２２年民間投資增長

０﹒９％，佔整體投資比重為５４﹒２％。今年上半年，民間投資增速和佔整體投資比重都有所

下降。

