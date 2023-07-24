《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家發改委固定資產投資司副司長、一級

巡視員韓志峰在會上表示，民營企業ＲＥＩＴｓ的項目數量目前還比較少、資產類型還較單一，

需要進一步加大推動力度。發改委鼓勵民營企業用好基礎設施ＲＥＩＴｓ等創新工具，盤活自身

現有的存量資產；鼓勵民營企業優化發展模式，通過盤活存量資產，在不增加負債率的基礎上加

速資金周轉、提高資金使用效率，投向新能源等發展空間較大的行業領域；鼓勵民營企業積極參

與盤活國有企業存量資產，並將基礎設施ＲＥＩＴｓ作為投資退出渠道之一，努力形成國有企業

和民營企業的雙贏局面。



＊已向中證監推薦３５個基礎設施ＲＥＩＴｓ項目＊



韓志峰表示，目前，民營企業基礎設施ＲＥＩＴｓ項目上市數量不多，主要有兩方面原因，

一是民營企業參與基礎設施投資的廣度和深度相對有限，二是基礎設施ＲＥＩＴｓ是一項創新的

金融工具，剛開始推行時，部分民營企業還存在觀望心理，接受新事物有一個過程。

近期民營企業發行基礎設施ＲＥＩＴｓ的熱情明顯提升、申報的項目數量明顯增多，這可能

與以下因素有關：一是今年３月發改委和中證監將發行基礎設施ＲＥＩＴｓ的行業領域拓展到消

費基礎設施，而民營企業持有運營的購物中心、百貨商場項目數量較多，這為他們更好參與基礎

設施ＲＥＩＴｓ奠定了較好基礎。二是首批ＲＥＩＴｓ項目上市已兩年多，民營企業對基礎設施

ＲＥＩＴｓ的認識程度有了提升。三是著力加大基礎設施ＲＥＩＴｓ的前期輔導力度，幫助項目

盡快具備申報條件。今年以來已先後組織召開１６場開門辦公會，對７１個項目進行了集體研討

，其中包括１９個民營企業項目，涉及購物中心、光伏風電、大數據中心等多種資產類型。

韓志峰並表示，國家發改委已向中證監推薦３５個基礎設施ＲＥＩＴｓ項目，其中包括４個

擴募項目；已上市項目共３２個（含擴募）、涉及２８個ＲＥＩＴｓ產品，發售基金９７５億元

人民幣。其中，京東倉儲物流和東久新經濟產業園是民間投資項目，形成了較好的示範效應。

