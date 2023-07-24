《經濟通通訊社２４日專訊》截止７月２２日，內地基金銷售巨頭已全部下架「基金淨值實

時估算」服務，包括三家最大的第三方基金銷售平台－－螞蟻、天天、理財通，以及銀行渠道、

基金渠道、券商渠道等。

基金的「淨值估算」，一般是機構通過基金最近一次公布的季報或年報的持倉情況，根據一

定算法來粗略估算基金淨值。基金淨值估算通常與基金單位淨值或業績走勢一起呈現，目的是可

以實時幫助投資者進行市場判斷。但由於採用的算法不盡相同，各家基金公司和三方代銷平台的

基金實時估值有出入。雖然基金淨值實時估算數據有較好的時效性，可以為專業投資者提供一定

的分析基礎，但這一數據是估算而得的，存在滯後和不準確的問題。

考慮到上述情況，監管層今年６月發布通知稱，在日常監管關注到，受市場波動等因素影響

，盤中估值會嚴重偏離實際淨值，存在投資者投訴風險。因此要求基金公司、第三方銷售機構等

基金銷售渠道，在直銷和代銷平台下線基金淨值估算功能。



＊業內：有利於減少投資者與基金管理人的矛盾＊



業內分析指，基金銷售機構下線基金淨值實時估值服務對基金產品運作不會造成影響。儘管

減少了投資人觀察基金的一個角度，但總體來看，下線基金淨值時實估算功能，對行業進行規範

，有利於減少投資者與基金管理人的矛盾，有利於投資者作出更加理性的投資決定。（ｌｃ）

