《經濟通通訊社２４日專訊》上海科創板２２日迎來開市四周年。四年來，截至今年６月末

，科創板累計受理企業超９３０家，上市超５４０家，首發融資額超８４００億元（人民幣．下

同），佔同期境內Ａ股融資總額的四成以上。

上交所和中證指數公司在２１日宣布，將於８月７日發布上證科創板１００指數。科創

１００指數將從科創５０指數的樣本以外選取市值中等且流動性較好的１００隻證券作為指數樣

本，與科創５０指數共同構成上證科創板規模指數系列，反映科創板市場不同市值規模上市公司

證券的整體表現。

科創１００指數主要編制方案要素與科創５０指數保持一致，但與定位反映科創板大市值證

券表現的科創５０指數形成差異化。以最新一期樣本為例，市值規模方面，科創１００指數樣本

過去一年日均市值中位數為１５３億元，市值規模在２００億元以下樣本佔比約７４％，與科創

５０指數樣本４２４億元的市值中位數形成定位差異。

行業分布方面，科創１００指數成分股超過半數分布於生物醫藥、高端裝備、新材料等產業

（合計權重５４﹒１％），與科創５０指數成分股行業分布形成互補；創新能力與業績成長性方

面，科創１００指數樣本公司２０２２年度合計研發投入２８９億元，佔營業收入比例平均達到

１９％，樣本公司近三年營業收入年均複合增長率高達３８﹒９％，研發強度與營收增速均高於

科創板市場平均水平。

上交所表示，此次科創１００指數的推出將有助於進一步提升科創板規模指數系列對科創板

市場的覆蓋度，科創５０與科創１００指數樣本合計總市值佔科創板上市公司總市值的比例約

６５％，可為投資者提供更多元化的投資工具。（ｌｃ）

