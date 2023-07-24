《經濟通通訊社２４日專訊》在Ａ股市場表現持續震盪背景下，二季度公募基金規模依然持

續攀升。中基協發布的數據顯示，截至今年６月底，公募基金規模達２７﹒６９萬億元（人民幣

．下同），較一季度末增加逾萬億元。

分類型看，二季度股票型基金規模整體出現縮水，而債券型基金規模大幅增長，成為二季度

規模增長主力。據天相投顧數據，二季度債券型基金規模環比增幅和增長金額最高，分別為

９﹒５％和７０９６億元。今年以來債券市場迎來「牛市」行情，吸引大量資金申購。股票型基

金規模整體出現縮水，較一季度末減少約２３００億元。主動權益基金業績整體表現不佳，投資

者「用腳投票」選擇贖回；被動權益基金逐漸成為資金重要配置工具，呈現「愈跌愈買」特徵。

據中金公司數據，二季度主動權益基金倉位中位數８８﹒８％，較一季度末下降０﹒９２個

百分點，不過仍處於歷史較高分位。與一季度增配計算機、食品飲料和通信行業不同，二季度主

動權益基金增配通信、汽車和電子等行業，增持居前的公司有中興通訊（深：００００６３）、

中際旭創（深：３００３０８）、恒瑞醫藥（滬：６００２７６）、工業富聯

（滬：６０１１３８）和北方華創（深：００２３７１）等；減配幅度居前的行業有食品飲料、

交通運輸、傳媒、有色和煤炭等，山西汾酒（滬：６００８０９）、貴州茅台

（滬：６００５１９）、隆基綠能（滬：６０１０１２）、五糧液（深：０００８５８）和瀘州

老窖（深：０００５６８）被大幅減持。（ｌｃ）

