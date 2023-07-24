《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



規範特定短線交易監管，增強Ａ股吸引力

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中證監日前公布並就《關於完善特定短線交易監管的若干規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。

《規定》主要圍繞大股東、董監高等特定投資者，從適用主體範圍、證券計算標準、適用證券範

圍、買賣行為界定等九方面作出規範。



貨幣政策儲備足，降準降息仍有空間

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鞏固經濟回升向好態勢，貨幣政策仍然大有可為。專家表示，貨幣政策加大調控力度有較充足的

空間。預計有關部門將根據經濟形勢變化，靈活運用降準、降息等工具，同時做好結構性貨幣政

策工具的「加減法」，加大對實體經濟重點領域和薄弱環節的支持。



聚焦重點領域，促消費政策頻出

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今年以來，恢復和促進消費的政策舉措持續顯效。汽車、家電、家居、餐飲是恢復和擴大消費的

重點領域。近一段時間，促消費政策接連出台，對這些重點領域均有涉及，中央和地方也對下半

年進一步釋放消費潛力作出多項工作部署。





《上海證券報》



三大結構優化升級彰顯高質量發展步履堅實

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高技術產業投資同比增長１２﹒５％，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值增長１２﹒９％

，實物商品網上零售額增長１０﹒８％??一系列核心數據表明需求、生產、投資等結構逐步優

化升級，為高質量增長激活了新引擎。



科創板「小巨人」軍團即將突破３００家

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近日，第五批國家級專精特新「小巨人」企業公示名單出爐，多家科創板公司榜上有名。據統計

，截至目前，已有４０家科創板公司發布關於入選第五批國家級專精特新「小巨人」企業的公告

。



特定短線交易監管將優化

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中證監近日就新起草的《關於完善特定短線交易監管的若干規定（徵求意見稿）》公開徵求意見

。業內專家認為，《規定》讓大股東、董監高等特定投資者更加明確監管界限，有利於防控內幕

交易，更好保護中小投資者權益。





《證券時報》



二季度基金規模增超萬億，增配通信汽車電子行業

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公募基金二季報披露落下帷幕。在市場表現持續震蕩背景下，二季度公募基金規模再次站上２７

萬億元人民幣，相比一季度末增加逾萬億元人幣。二季度股票型基金規模整體出現縮水，而債券

型基金規模大幅增長，成為二季度規模增長主力。



滬深北交易所研究制定特定短線交易自律監管規則

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近日，中證監就《關於完善特定短線交易監管的若干規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。滬深

北三大交易所表示，將研究制定特定短線交易自律監管規則，明確市場預期，增強市場活力，進

一步規範市場特定短線交易行為監管，維護市場交易秩序。



超大特大城市實施城中村改造助力穩投資

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日前，國務院常務會議審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，

引起市場廣泛關注。這是對４月２８日中央政治局會議提出「在超大特大城市積極穩步推進城中

村改造」的進一步落實，意味著今年城中村改造將成為超大特大城市的重要任務。（ｌｃ）

