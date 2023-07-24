《神州經脈》國務院推動城中村改造及撬動民間投資等政策出台，但對股市利好不彰，內房

繼續下跌，加上多個消費及工業板塊拖累，滬綜指繼續於低位下探，全日（２４日）下跌

０﹒１１％，報３１６４﹒１６點，盤中低見３１５１﹒１３點，創６月２７日以來新低，深成

指跌０﹒５８％亦刷新超過１個月新低，創業板指跌０﹒７５％。

互聯互通新規正式新效，加上「女股神」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下投資旗艦基金已經清

倉中資股，外資通過陸股通全日錄得５１﹒４億元（人民幣．下同）的淨流出額。

交投繼續冰凍，兩市全日成交６５８９億元，較上周的低成交水平再進一步下跌，創１月

１８日以來新低，較上日（２１日）成交銳減７﹒３％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日震盪下跌，接連跌穿７﹒１９、７﹒２０關口，尾

盤更跌至全日最低位，最終收報７﹒２０３１，較上個交易日４時３０分收盤價跌２４１點子，

止兩連升，為７月１９日以來將近一周低位，全日在７﹒１８００至７﹒２０５４之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１４５１，較上個交易日升５點子，三連

升，創７月１７日以來一周新高，上個交易日報７﹒１４５６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 發改委發布通知，進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性，將在交通

、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業、現代設施農業等領域中，選擇一批市場空間大

、發展潛力強、符合國家重大戰略和產業政策要求、有利於推動高質量發展的細分行業，鼓勵民

間資本積極參與。推薦更多符合條件的民間投資項目發行基礎設施ＲＥＩＴｓ，促進資產類型多

樣化，進一步拓寬民間投資的投融資渠道。發改委投資司司長羅國三表示，發改委目前正在抓緊

梳理準備推送給銀行的民間投資項目清單，引導銀行加大對民間投資的貸款支持力度。國家發改

委固定資產投資司副司長韓志峰表示，鼓勵民營企業用好基礎設施ＲＥＩＴｓ等創新工具，盤活

自身現有的存量資產，並積極參與盤活國有企業存量資產。



２﹒ 國務院總理李強２１日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於在超大特大城市積極穩

步推進城中村改造的指導意見》，指要在超大特大城市積極穩步實施城中村改造，且優先改造群

眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村，並要加大對城中村改造的政策支持，鼓勵和

支持民間資本參與。坊間有分析認為這是「棚改２﹒０」，房地產行業有望迎來第二春，但有市

場人士及券商指，城中村改造政策和棚改有較大分別，若只是「微改造」料難撬動一二線城市樓

價，加上地方政府普遍財政手緊，城市改造工程推行較難落實，料對房地產行業影響有限。摩通

則發表研究報告指，城中村改造利好因素並未排除內房流動性憂慮，並下調碧桂園、碧桂園服務

、中駿集團３家民企內房投資評級至「減持」。國信證券就認為，老舊小區改造潛在市場空間約

１﹒６萬億－２﹒４萬億元。



３﹒ 上海市道路運輸管理局宣布，為進一步維護市出租汽車行業市場秩序，維護駕駛員合法權

益，促進行業健康穩定發展，決定暫停受理網絡預約出租汽車運輸證相關業務。該市具有車輛運

輸證的網約車約有７﹒６萬輛，巡遊車５萬輛，暫停辦理不會對市民出行有較大的影響。在上海

之前，三亞和長沙相繼通知暫停辦理，而同為一線城市的深圳，亦警告當地網約車運力已趨飽和

。



４﹒ 最先傳出「銀行同意下調存量房貸利率」消息的江蘇常州，據報已有銀行透過商業貸款轉

公積金組合貸的形式，調低原有的商業貸款利率。內媒《第一財經》報道，常州江南農村商業銀

行某支行近期已開始嘗試通過商業貸款轉公積金組合貸的形式，調低原有的商業貸款利率，而重

點在於新合同中的剩餘商業貸款利率，可以參照新的利率水平。房貸「商轉公」在全國很多地區

都並非新鮮事，惟過去絕大多數推行這項政策的銀行，餘下的商業貸款部分仍要參照原合同的利

率水平。



５﹒ 日本《朝日新聞》指，日本政府自２３日起對先進半導體製造所需的２３種半導體設備和

材料追加出口管制，以防止中國生產先進半導體，並響應美國收緊對華限制。受管制項目包括多

種關鍵材料如氟化氫、蝕刻液、聚酰亞胺和高純度氮等。中國外交發言人毛寧回應稱，日方不顧

中方的嚴重關切，執意出台和實施對華指向性明顯的出口管制措施，中方深感遺憾和不滿，已經

在不同層級向日方提出了嚴正交涉。中方並將密切關注管制政策的影響，堅決維護自身的利益。



６﹒ 上海易居房地產研究院發布的報告報告顯示，７月１－２０日，全國５０個重點城市新建

商品住宅成交面積為８１６萬平方米，環比６月１－２０日下降３３％，同比２０２２年７月１

－２０日下降３７％。由此類推，７月份全國５０個重點城市新建商品住宅成交面積預計為

１２６５萬平方米，環比下降３３％，同比下降３７％。報告指出，今年７月份新房成交面積預

計同比下降３７％，即交易量相比去年同期縮水４成。在連續２０個月同比下降的情況下，今年

２－５月份該指標保持同比正增長，但增速總體收窄。６月份該指標出現今年首次由正轉負現象

，而７月份降幅料進一步擴大。報告認為，交易數據由正轉負、負值擴大的現象需要高度警惕。



７﹒ 據外電報道，美國眾議院的兩個委員會表示，正在調查寧德時代和福特汽車的合作項目，

要求福特汽車回答相關交易的許可協議、寧德時代與強迫勞動的關係以及合作協議所創造的就業

機會是否會流向中國的問題。福特汽車今年２月宣布，將斥資３５億美元在密歇根州建立一家電

池廠，使用寧德時代的磷酸鐵鋰ＣＴＰ（無模組電池包）技術，預計２０２６年投產。寧德時代

不擁有工廠股權，只是向福特進行有償的技術許可，部分設備將來自中國。美方關注福特電池工

廠承諾的２５００個工作崗位中，數百個將由寧德時代的中國員工填補，且將一直工作到

２０３８年。福特汽車反駁，中國員工不計入該２５００個工作崗位。



８﹒ 大灣區城市積極「搶人才」。廣州市人力資源和社會保障局近日就《廣州市差別化入戶市

外遷入管理辦法》公開徵求意見，擬在白雲、黃埔、花都、番禺、南沙、從化和增城這七個行政

區有條件實施差別化入戶政策，允許２８周歲以下、大專以上學歷且在該七區範圍內連繳社保滿

一年的就業、創業者入戶，同時准予其配偶、未成年子女隨本人將戶籍遷入。《辦法》擬實行３

年，意見徵求截至２０２３年８月１９日。（ｓｌ）

