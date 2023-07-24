《鍾之日記》７月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國務院推動城中村改造及發改委撬動民間投資等政策出台，但對Ａ股利好不彰，內房繼續下

跌，加上多個消費及工業板塊拖累，滬綜指繼續於低位下探，全日下跌０﹒１１％，報

３１６４﹒１６點，盤中低見３１５１﹒１３點，創６月２７日以來新低，深成指跌０﹒５８％

亦刷新超過１個月新低，創業板指跌０﹒７５％。

互聯互通新規的一年過渡期正式結束，為杜絕「假外資」，從今日起已開通滬股通、深股通

交易權限的內地投資者只可賣出所持Ａ股，不能再買入。互聯互通新規正式新效，加上「女股神

」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下投資旗艦基金已經清倉中資股，外資通過陸股通全日錄得

５１﹒４億元人民幣的淨流出額。

交投繼續冰凍，兩市全日成交６５８９億元人民幣，較上周的低成交水平再進一步下跌，創

１月１８日以來新低，較上日（２１日）成交銳減７﹒３％。



＊技術線重穿，港股兩萬又無緣＊



外圍市場受一連串令人失望的財報影響，美國科技股上周五（２１日）繼續被拋售，導致大

市波動。內房股重創帶動港股向下，恒生指數收報１８６６８，全日跌４０７點或２﹒１３％，

主板成交９３５﹒０３億元。市場人士分析技術走勢指，恒指今日走勢現陰燭，並跌穿１０天及

２０天線收市，７月初低位１８２７９不容有失，若失守此關，恒指將下試１８０４４支持。

科指一度失守四千關，低見３９９１點，全日則收挫２﹒５％，報４００１。



＊碧桂園股債雙殺，摩通呼籲離場＊



恒大（０３３３３）在重組及清盤聆訊前公布財報，披露巨額虧損及負債，自揭資不抵債，

加上萬達集團急售資產驚險兌付境外債，再度引發市場對民企內房的憂慮，頗有山雨欲來之勢。

至於內房界的幸存者碧桂園（０２００７）亦難以獨善其身，連續兩個交易日上演「股債雙殺」

，股價急跌８﹒７％，收報１﹒２６元，旗下碧桂園服務更重創１７﹒８％，報７﹒４１元，境

內債境外債成交價格均插水。

摩通發表研究報告，指出碧桂園是內房債務危機的受害者，不過作為在三四線城市僅存的民

營發展商之一，就算碧桂園存在流動性壓力，政府會提供更多再融資支持，避免行業出現另一重

點公司違約，以免行業出現進一步的信心危機，及造成更多爛尾樓。盡管如此，摩通還是將碧桂

園及碧桂園服務下調至「降低權重」，並將碧服目標價勁劈近七成。

其他內房同樣插水，龍湖（００９６０）跌８﹒５％，雅居樂（０３３８３）挫６﹒９％，

富力地產（０２７７７）跌６﹒４％，潤地（０１１０９）跌４﹒１％，中海外（００６８８）

跌４％。

國務院常務會議通過一項指導意見，要求在超大特大城市推進城中村改造，「成熟一個推進

一個，實施一項做成一項」。在樓市下行壓力巨大的當下，國務院提城中村改造格外惹人注目，

甚至有自媒體解讀為「棚改２﹒０」。不過有市場人士及券商指出，城中村改造政策和棚改有較

大分別，若只是「微改造」預計難撬動一二線城市樓價，加上地方政府普遍財政手緊，城市改造

工程推行較難落實，料今次政策對房地產行業影響有限。



＊遭內外基金看淡，騰訊回吐２％＊



騰訊（００７００）遭海外及內地基金相繼減倉，股價全日回吐２﹒４％，報３２５元。有

「科技女股神」稱號、方舟投資（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）掌舵人伍德（Ｃａｔｈｉｅ

Ｗｏｏｄ）表示，預期中國經濟增長將顯著放緩，其投資旗艦ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）已經減持涉及中國股票的比重至零，包括已清倉騰訊。內地明星基金經理張

坤管理的易方達藍籌精選基金在二季度，也降低了科技等行業的配置，並減倉騰訊５０萬股。

另外，騰訊持股的中國儒意（００１３６）公布，旗下公司將收購王健林旗下北京萬達投資

４９％股權，今早復牌，股價先升後跌，早段曾見２﹒８５元，較停牌前的２﹒６３元升

８﹒３６％，惟其後倒跌，收盤跌２﹒３％，報２﹒５７元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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