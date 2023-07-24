《經濟通通訊社２４日專訊》中證監２１日就《關於完善特定短線交易監管的若干規定（徵

求意見稿）》公開徵求意見。滬深北三大交易所表示，將研究制定特定短線交易自律監管規則，

明確市場預期，增強市場活力，做好市場培訓工作，進一步規範市場特定短線交易行為監管，維

護市場交易秩序。

上交所表示，一方面將嚴格按照《證券法》第４４條的規定進行特定短線交易監管，有效發

揮特定短線交易制度防範內幕交易的功能。另一方面，積極支持市場各方依法合規參與Ａ股市場

，深入研究新型業務適用特定短線交易制度的問題，推動資本市場各類業務平穩發展。下一步將

扎實做好特定短線交易相關配套規則的研究制定工作，對於豁免適用特定短線交易的情形依法豁

免，便利市場各方合規參與Ａ股市場，對於違規情形依規監管，有效發揮特定短線交易制度促進

資本市場穩定健康發展的功能。

深交所表示，在《規定》徵求意見期間，深交所將以開展座談會、調研等方式收集市場需求

和意見，待《規定》正式發布施行後，將按照要求，積極引導投資者依規買賣證券。下一步將完

善制度體系，認真做好落實銜接上位特定短線交易政策相關自律監管規則的研究制定工作，對交

易行為實施系統監控，督促上市公司及時披露特定短線交易情況，及時採取自律監管措施，助力

資本市場高質量發展。

北交所表示，將切實落實好《規定》的要求，研究制定特定短線交易自律監管規則，做好市

場培訓工作，進一步規範北交所市場特定短線交易行為監管，維護市場交易秩序。（ｌｃ）

