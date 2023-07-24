《經濟通通訊社２４日專訊》滬深交易所上周五（２１日）發布《以上市公司質量為導向的

保薦機構執業質量評價實施辦法（試行）》，根據評價得分高低將保薦機構劃分為Ａ、Ｂ、Ｃ三

類，且對重大違法違規行為「一票否決」，直接將保薦機構評價結果直接評定為Ｃ類。《辦法》

自發布之日起施行，不過設一年過渡期。

根據《辦法》，評價體系由上市公司質量評價、保薦業務質量評價、評價得分調整三部分構

成。其中，上市公司質量評價佔比７０％，重點圍繞公司經營質量、市場表現、公司治理質量等

三個投資者普遍關注的維度展開；保薦業務質量評價佔比３０％，主要衡量保薦機構首發項目執

業情況，包括項目審核結果、招股說明書披露質量、保薦機構盡職調查程序等內容。此外，評價

得分調整不設權重，根據項目風險及執業風險情況等對評價得分進行調整。

值得注意的是，為強化對重大違法違規行為懲戒力度，保薦機構因發行人欺詐發行、上市三

年內財務造假等重大違法行為被立案的，按照「終身追責」原則，相關保薦機構評價結果直接評

定為Ｃ類。此外，經有關部門認定，保薦機構及其工作人員存在發行上市領域行賄行為的，相關

評價結果也直接評定為Ｃ類。

《辦法》指，保薦機構評價結果為Ｃ類的，滬深交易所依照有關規定加大對其保薦的首發項

目審核問詢力度，同時加大非問題導向類現場督導比例。評價辦法設置一年評價過渡期；自辦法

施行之日起一年內，評價結果暫不對外發布，也不作為分類監管依據。（ｌｃ）

