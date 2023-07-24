《經濟通通訊社２４日專訊》發改委發布通知，進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動

民間投資積極性，《通知》指出，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業、現

代設施農業等領域中，選擇一批市場空間大、發展潛力強、符合國家重大戰略和產業政策要求、

有利於推動高質量發展的細分行業，鼓勵民間資本積極參與。

《通知》指出，力爭將全國民間投資佔固定資產投資的比重保持在合理水平；各省級發展改

革委要明確本地區民間投資佔比、民間投資中基礎設施投資增速的工作目標，分解重點任務，制

定具體措施。各省級發展改革委要從國家重大工程和補短板項目中，認真選取投資回報機制明確

、投資收益水平較好、適合向民間資本推介的項目，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。



＊促進民間投資項目發行基礎設施ＲＥＩＴｓ＊



《通知》推薦更多符合條件的民間投資項目發行基礎設施ＲＥＩＴｓ，促進資產類型多樣化

，進一步拓寬民間投資的投融資渠道。將與有關政策性開發性銀行、國有商業銀行、股份制銀行

加強對接，依托全國投資項目線上審批監管平台，適時共享有關民間投資項目前期手續辦理情況

，以及是否獲得中央預算內投資等資金支持信息，引導加大融資支持力度。（ｊｔ）

